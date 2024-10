Alle Gallerie d'Italia domenica ingresso gratis e visite a tema

Domenica prossima, in occasione della Giornata del Contemporaneo organizzata da Amaci - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea, l'ingresso ai quattro musei delle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Milano, Torino, Vicenza e Napoli sarà gratuito.

Per l'occasione saranno anche organizzate delle visite gratuite a tema e dei laboratori. Alle Gallerie d'Italia di Milano alle 11 e alle 13 la visita sarà dedicata a 'Artisti a Confronto' , un percorso guidato che avrà come focus il confronto tra Alighiero Boetti e Robert Ryman, grazie alle rispettive nuove opere entrate a far parte del percorso espositivo.

Alle Gallerie d'Italia di Napoli alle 11 e alle 16 è previsto un itinerario per esplorare la sezione del Novecento e la mostra temporanea dedicata ad Andy Warhol. Alle Gallerie d'Italia di Torino alle 11 il percorso unisce contemporaneità artistica e architettonica attraverso le sale della mostra temporanea dedicata ad Antonio Biasiucci. Sempre alle 11 alle Gallerie d'Italia di Vicenza è in programma la visita guidata "L'immagine oltre l'immagine. ILLUSTRISSIMO Javier Jaén".

Inoltre alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo alle 16 visita guidata con laboratorio "Giochi da Cavalieri… scopriamo la mostra Tornei di Toscana" e visite guidate gratuite dalle 10:30 alle 19 anche alla Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato.



