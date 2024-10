A Napoli si celebra Giornata degli ospedali storici d'Italia

"Coniugare il binomio arte e cura è la sfida degli ospedali storici presenti in Italia, facendo convivere e prosperare due realtà: quella sanitaria e quella storico-artistica". Così il presidente di ACOSI Gennaro Rispoli, in vista del 13 ottobre, giornata in cui si celebra la III Giornata nazionale degli ospedali storici d'Italia. Tutti gli ospedali della rete ACOSI (Associazione Culturale per gli Ospedali Storici Italiani) apriranno al pubblico i propri spazi monumentali, offrendo ai visitatori visite guidate e concerti gratuiti. L'iniziativa valorizza una storia illustre di scienza, carità e arte, per promuovere prassi innovative in materia di assistenza sanitaria, che integrano aspetti culturali, scientifici, architettonici e operativi.

Tante le iniziative in programma a Napoli, sede della presidenza di turno, dove verrà inaugurata alle 10.30 del 13 nell'ex Ospedale della Pace in Via dei Tribunali la mostra dal titolo "L'Ospedale e la città", realizzata dal Museo delle Arti Sanitarie e ACOSI. Sempre all'ex Ospedale della Pace (alle 11.30) si terrà poi il concerto del Quartetto Gagliano a cui l'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Consigliata a tutti è la visita al Museo delle Arti Sanitarie all'Ospedale degli Incurabili.

Da non perdere le visite previste all'Ospedale della Santissima Annunziata e la "Ruota degli Esposti", tra i più antichi brefotrofi d'Italia, fondato nel XIV secolo e riedificato nel XVIII secolo da Luigi Vanvitelli.

"La cura del corpo - spiega Gennaro Rispoli - deve essere associata a quella del benessere spirituale dell'individuo. La bellezza, l'arte e la storia aggiungono valenza alle attività ospedaliere, soprattutto all'interno di strutture sanitarie in grado di perpetuare nei secoli la propria vocazione assistenziale. L'obiettivo di ACOSI è quello di condividere tra le aziende ed enti associati problemi e soluzioni utili ad affrontare al meglio questa sfida e di attuare le migliori pratiche inerenti alla conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, medico-scientifico, culturale e architettonico in essi racchiuso".

Anche tante altre aziende sanitarie proporranno momenti dedicati alla storia della medicina, tra gli altri l'Ospedale Cardarelli, l'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli e l'ASL Napoli 1 Centro. Strutture in tutta Italia ospiteranno concerti ed eventi con programmi e prenotazioni sul sito ACOSI www.acosi.org: Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Ospedale S. Maria Nuova di Firenze, Ospedale Civile SS.

Giovanni e Paolo di Venezia, Ospedale Santo Spirito in Sassia e il Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata di Roma. E ancora, l'Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza, l'Ospedale S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l'Ospedale Galliera di Genova, Spedali Civili di Brescia, Ospedale Maggiore di Lodi e i complessi storici dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli e i complessi dell'Azienda USL di Bologna.



