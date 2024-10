Torna a Salerno In Vino Civitas, il Salone del Vino

Saranno 113 gli espositori, quasi mille etichette diverse che, dal 12 al 14 ottobre presenteranno i loro prodotti negli spazi della Stazione Marittima che ospitano l'ottava edizione di In Vino Civitas, il Salone del Vino di Salerno, ideato dall'associazione Createam, guidata dal presidente Sergio Casola, organizzato con CNA Salerno e sostenuto con la Camera di Commercio ed il patrocinio del Comune di Salerno.

L'evento offre in primo luogo l'opportunità di degustare vini provenienti da tutte le regioni d'Italia, che si uniranno quest'anno in un messaggio forte e chiaro come il titolo scelto per l'iniziativa: il Salone del BEREssere, perché anche da Salerno verrà rilanciata la campagna su un uso consapevole del vino. Il taglio del nastro è in programma alle 16 di sabato 12 ottobre: subito dopo verrà consegnato il Premio EccellenSA, un bacco in ceramica artistica vietrese realizzato dal presidente di CNA Salerno, Lucio Ronca, all'azienda siciliana Terre di Gratia che si è distinta per scopi sociali. A seguire, quest'anno anche il premio speciale EccellenSA, ad un personaggio illustre del mondo del vino: Giuseppe Pagano dell'azienda San Salvatore. A Silvia Imparato, dell'azienda Montevetrano, il compito, invece, di tagliare il nastro alla mostra fotografica "Vino e Sport" ed assegnare il premio Pagine di Vite che andrà alla testata giornalistica Decanto per la pubblicazione di Untold, la prima guida dei Vini autoctoni che sarà ufficialmente presentata, per la prima volta, proprio a Salerno, nel Salone del Vino. Il brindisi con l'artigianato verrà celebrato anche con un defilé di moda e la mostra "Le Brocche". In Vino Civitas è anche il primo evento a celebrare una sinergia con l'Aeroporto Costa d'Amalfi. Infatti, tramite la presentazione della carta d'imbarco, chi dimostrerà di essere arrivato a Salerno dal 7 al 12 tramite l'aereo, otterrà l'ingresso gratis al Salone del Vino. Comieco, il consorzio nazionale degli imballaggi a base cellulosica, invece, dal palcoscenico della Stazione Marittima, presenterà il progetto realizzato con Fipe "Rimpiattino", il contenitore in carta contro lo spreco alimentare, evoluzione della doggy bag, perché consente di portare a casa anche il vino. Tra gli appuntamenti le master class promosse dall'Ais, l'Associazione Italiana Sommelier che sceglierà anche a chi assegnare il Premio Arechi, selezionando le migliori produzioni di vino rosso e di vino bianco, tra le etichette provenienti dalla Campania. New entry tra i riconoscimenti è il Premio MEDIALINE - Migliore comunicazione digital - 1a edizione, che sarà attribuito all'azienda che utilizza meglio il digitale per comunicare le sue potenzialità e presentare i propri prodotti al mercato nazionale e internazionale. Ed anche quest'anno In Vino Civitas sarà B2B con l'Incoming di 11 buyers provenienti da diverse nazioni nel mondo, tra cui USA, Polonia, Kazakistan e Croazia, selezionati da Ice grazie al supporto di Cna Internazionale. Il salone del vino di Salerno resterà aperto dalle 16 alle 23 di sabato 12 e Domenica 13 ottobre e lunedì 14 ottobre, dalle 10 alle 17. L'ingresso è consentito solo ai maggiorenni.



