Sede Posta centrale Napoli occupata da operatori sociali

La sede della Posta centrale di Napoli, in piazza Matteotti, è stata occupata dagli operatori sociali della Gesco che hanno esposto uno striscione con la scritta 'Il welfare non è un lusso'. La protesta di oggi fa seguito alla manifestazione di ieri al Maschio Angioino e rientra nelle iniziative di lotta in seguito alla decisione della Asl Napoli 1 Centro di recedere dal contratto di affidamento alla Gesco e al raggruppamento di cooperative di cui è capofila, per la gestione dei servizi psicosociali per le fasce deboli, della medicina penitenziaria e del Dipartimento Assistenza Ospedaliera.

Oltre alla perdita del posto di lavoro per 300 dipendenti, si sottolineano, "le conseguenze gravissime per sofferenti psichici, anziani affetti da patologie della terza età (Alzheimer, demenza senile), disabili, che perderanno i loro punti di riferimento, e per le loro famiglie".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA