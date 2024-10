Piano City Napoli, 300 ospiti, c'è anche Uri Caine

Piano City Napoli festeggia dieci anni di attività dal 17 al 20 ottobre con oltre 300 pianisti, 100 eventi pubblici, 20 location, 30 House Concert. Promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito di Napoli Città della Musica e organizzata dall'Associazione Napolipiano l''iniziativa celebra un solo strumento in tutte le sue possibili interpretazioni: classica, jazz, pop, contemporanea, rock, improvvisazione, napoletana e nuove produzioni, formazione solistica, a 4 o 6 mani, a 2 pianoforti, fino ad arrivare alla formazione orchestrale di 8 pianoforti dell'inaugurazione. "La rassegna abbraccerà l'intero territorio - spiega Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli - entrando in spazi prestigiosi come le basiliche di San Giacomo degli Spagnoli e di San Paolo Maggiore, il museo Filangieri, Villa Pignatelli e le sale di Palazzo Serra di Cassano, fino ad arrivare sul palcoscenico del Nest di San Giovanni a Teduccio, al Teatro Area Nord di Piscinola e al liceo Melissa Bassi di Scampia".

Il format è nato da un'idea del pianista tedesco Andreas Kern.

"Al centro della filosofia della rassegna - aggiunge Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l'industria musicale e l'audiovisivo - c'è l'inclusione di appuntamenti dedicati ai giovani talenti e di attività per i ragazzi, maratone concertistiche, che vedranno impegnati gli allievi dei licei e delle scuole musicali del territorio, e dei laboratori per bambini". La direzione artistica è di Dario Candela. La serata inaugurale si terrà per la prima volta al Teatro Acacia il 17 ottobre (ore 21) con il concerto Otto pianoforti a teatro a cura di Patrizio Marrone, una formazione orchestrale pianistica diretta dai Maestri Mariano Patti e Giuseppe Galiano. Aprirà l'inaugurazione Alberto Iovene. Tra i concerti più attesi il 18 ottobre a Gallerie d'Italia-Napoli quello dell'argentino Daniel Rivera che suonerà con quattro giovani pianisti "La Settima Sinfonia di Beethoven" a quattro mani.

Per la prima volta a Piano City arriva il compositore e pianista jazz statunitense, Uri Caine nella Basilica di San Paolo Maggiore, (19 ottobre alle 22,00) con "Change!-Piano Solo.

L'ideatore del format, il tedesco Andreas Kern, regalerà alla città "Improvvisazioni per mio padre" su musiche di Ravel, Schoenberg, Glass al NEST - Napoli Est Teatro.

Chiusura al Museo Nitsch, con il "Concerto all'alba - Un omaggio al mare di Napoli", protagonista il pianista jazz, Simone Sala.

Attesi anche la cubana Jany McPherson e e Lorenzo Hengeller, , il duo Daniel Rivera ed Enrico Fagnoni . Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (ad eccezione del Museo Filangieri, di Villa Pignatelli, del Museo Darwin Dohrn e del Museo Nitsch). Il concorso, giunto alla seconda edizione, è un altro segno distintivo di Piano City Napoli, che mira a sostenere e diffondere nuove produzioni per pianoforte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA