Così la Corte Costituzionale si apre alla società civile

Domani alle ore 10.45, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli ospiterà un incontro di studio per la presentazione del volume "Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società", Feltrinelli, 2023.

Scritto a quattro mani da Giuliano Amato (presidente emerito della Corte costituzionale) e da Donatella Stasio (Editorialista de "La Stampa"), il libro racconta l'intenso viaggio negli anni dell'apertura della Corte costituzionale alla società civile, per diffondere la cultura costituzionale tra i giovani, nelle scuole, nelle carceri, nelle piazze.

"Viaggiare" per farsi conoscere e conoscere; e l'inizio del viaggio è anche il segno di un cambio di passo della Corte costituzionale, divenuto necessario per il Paese in un'epoca di più marcato analfabetismo costituzionale e regressioni democratiche, che, in Europa e nel mondo, continuano a minare lo Stato di diritto prendendo di mira in particolare le Corti.

Facendo seguito ai saluti istituzionali del Rettore, Giovanni Francesco Nicoletti, e del Direttore del Dipartimento, Raffaele Picaro, Lorenzo Chieffi (ordinario di Diritto costituzionale e pubblico) introdurrà i lavori e Maria Pia Iadicicco (ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico) modererà il dibattito tra gli autori, gli studenti e dei dottorandi del Corso di dottorato in "Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali".



