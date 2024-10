Un allevatore di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, è morto questa mattina in seguito a un malore. Si tratta di un 53enne che si trovava all'interno del proprio allevamento, in località Malandrena, in compagnia di suo fratello che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale del 118 che ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo.



