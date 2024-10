Protesta chioschi chiusi a Napoli,inscenata ' Morte del Tarallo'

Una allegorica 'Morte del tarallo' è stata inscenata oggi a Napoli dai gestori dei chioschi del lungomare di Napoli chiusi da oltre 5 mesi per irregolarità a loro contestate dal Comune.

I gestori hanno portato in piazza Municipio una bara nella quale hanno posto i tradizionali biscotti salati a forma di ciambella (prodotti con sugna, pepe e mandorle) che rappresentano il prodotto caratteristico dei piccoli chalet di via Caracciolo.

''La decisione del Comune - ha spiegato all'ANSA uno dei promotori della singolare protesta - sta mettendo a rischio la sussistenza di decine di famiglie che da decenni gestiscono i chioschi.".

I manifestanti si sono anche incatenati le mani gridando slogan a difesa del lavoro. "Da anni paghiamo regolarmente al Comune quanto dovuto - spiega una portavoce dei manifestanti - ed ora per il sindaco siamo invece abusivi perché, ci viene contestato, nostri chioschi dovrebbero essere itineranti. I chioschi, così come sono, sono stati progettati dal 2004 con l'avallo del Comune".

I manifestanti hanno annunciato che non lasceranno la piazza fino a quando non si sbloccherà la loro vertenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA