Per fuggire all'arresto, morde i carabinieri

È stato colto in flagranza all'interno di un appartamento che si apprestava a svaligiare la notte scorsa a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Per sottrarsi ai carabinieri, arrivati sul posto con due pattuglie, ha reagito prendendo a morsi i militari.

Un 29enne di origine romena è stato alla fine bloccato e arrestato per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A dare l'allarme è stata una segnalazione al 112.

L'uomo ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Avellino in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA