Musica: mare del golfo di Napoli per lanciare brano Speranza

Il mare e la spiaggia del golfo di Napoli, l'amore che permette di superare le delusioni, la vena artistica di un cantautore che ritorna ad abbracciare il proprio pubblico. Sono i tre messaggi alla base di Speranza, il nuovo singolo di Antonio Colantuono, cantautore di Torre del Greco che torna dopo alcuni anni a riproporre al pubblico un brano inedito, che si inserisce a pieno titolo in un repertorio mai scontato, fatto di passione e musicalità profonde, che hanno conquistato tanti appassionati. Prova ne siano, gli apprezzamenti che hanno accompagnato la sola traccia audio del brano. Appena ascoltata la canzone, tanti artisti hanno voluto accompagnare l'uscita del brano con video e commenti social. È stato il caso di Francesco Paolantoni e Arduino Speranza, autori di una vera e propria gag sul titolo del pezzo. Ma consultando i diversi social network, possono essere raccolti i commenti entusiasti e i complimenti di gente come Veronica Maya, Enzo Salvi, Marco Lanzuise, Salvatore Turco, Monica Sarnelli, I Ditelo Voi, Ludo Brusco dei Mrhyde, Marika Fruscio, Gigio Rosa, Riccardo Polizzy Carbonelli e Diego Sanchez.

Domenica 6 ottobre è uscito anche il video, girato sul lungomare della città natale di Antonio Colantuono (quello di Torre del Greco). Ad accompagnare l'interprete e autore di Speranza, c'è la bella e brava Rita Evangelista (riprese e direzione fotografica Officina Immagini, editing video Ac Produzioni, mentre la copertina del singolo è stata realizzata da Alessandro Paxi D'Esposito).

"Speranza - afferma l'autore ed interprete - rappresenta per me un'esigenza profonda. Dopo un lungo periodo di 'oscurità', ho riscoperto la capacità di sperare. Ed è stato proprio questo sentimento a dare il titolo al mio ultimo singolo". È un po' come sperare - come viene citato nel testo della canzone - nonostante mille delusioni, in un amore non corrisposto e forse mai iniziato. "Tuttavia - prosegue Antonio Colantuono - preferisco orientare le mie aspettative verso una 'speranza' intesa in senso più ampio, riferita a tutto ciò che desideriamo.

È proprio grazie a questa forza che possiamo affrontare e superare ostacoli che sembrano insormontabili".

Nel ringraziare i diversi artisti che hanno accolto con entusiasmo l'uscita del brano, Colantuono non può non menzionare il produttore e arrangiatore, Alfonso Palomba, che con lui, nello studio A&S Record Studio, ha curato l'intera produzione musicale e Graziano Donadona per il mix e mastering.

Per visualizzare il video e ascoltare il brano, basta andare sul sito www.antoniocolantuono.it.





