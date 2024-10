'Mio figlio portato in Usa dal mio ex', madre scrive a Tajani

"Sono disperata ed esausta, ho bisogno del Suo aiuto e del supporto di tutto il Governo per poter riabbracciare il mio piccolo Ethan". Si conclude così lettera che Claudia Ciampa ha inviato al ministro degli Esteri Antonio Tajani per chiedere che la Farnesina intervenga e collabori con gli Stati Uniti per poter ricercare più efficacemente il figlio neonato, "sottrattole con l'inganno dall'ex compagno statunitense", sostiene la donna, lo scorso 30 agosto durante una vacanza in Puglia.



"Si tratta di una situazione drammatica di non semplice risoluzione che ha bisogno anche di interventi in sedi diplomatiche internazionali" si legge in un altro stralcio della missiva in cui la mamma sottolinea che da 40 giorni, il suo bambino di 7 mesi, nato a Cincinnati ma residente a Piano di Sorrento (Napoli), quindi con la doppia cittadinanza italoamericana, "è tenuto in una località segreta, probabilmente statunitense", lontano da lei che ancora lo allattava. Al massimo - ricorda Claudia Ciampa - il padre "effettua una videochiamata al giorno per far vedere per pochi istanti il bambino alla madre, "senza tradire in alcun modo la propria posizione".



Nei confronti dell'uomo c'è una denuncia per sottrazione internazionale di minore, presentata nella mattinata del 30 agosto. La vicenda legale è seguita costantemente dall'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, che ha attivato immediatamente tutte le procedure previste dalla Convenzione internazionale de L'Aja del 1980 nell'ambito della cooperazione tra Stati. Con una serie di messaggi in tv l'avvocato Gassani "ha più volte cercato di ricondurre alla ragionevolezza il padre del bambino", si sottolinea in una nota, chiedendo allo stesso tempo "anche l'intervento della Farnesina per una vicenda drammatica che si gioca non solo sul piano legale ma anche diplomatico tra due Stati".

Si muove la polizia americana sul caso del piccolo Ethan. Fonti della Farnesina confermano infatti che la polizia americana in California e Arizona sta perquisendo e ispezionando i luoghi in cui Ethan potrebbe essere stato portato dal padre. Il ministro degli Esteri Tajani, sollecitato anche da un appello della signora Ciampa, ha chiesto il massimo impegno alle autorità consolari italiane negli Usa sul caso. L'attaché di polizia presso l'ambasciata a Washington, secondo quanto si apprende, ha segnalato con forza il caso attraverso i canali Interpol, doppiando la trasmissione delle comunicazioni da Interpol Roma e segnalando l'importanza e l'urgenza di localizzare al più presto il bambino.

Ethan è stato inserito dalle autorità americane nel sistema di ricerca/rintraccio nazionale, sia interno che di frontiera. Diplomatici dell'ambasciata il 4 ottobre, dopo l'emissione da parte di Interpol/Roma della blue notice a carico del padre, in connessione con l'avvio anche dell'azione penale a suo carico, hanno incontrato il sottosegretario al Dipartimento di Giustizia Usa Bruce Swartz per sensibilizzarlo sulla vicenda.

