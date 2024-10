Intossicazioni da funghi, l'Asl di Avellino lancia l'allarme

Sono già cinque i casi di intossicazione alimentare da funghi. La Asl di Avellino lancia l'allarme dopo che cinque persone nelle ultime due settimane sono state costrette a ricoverarsi in ospedale. Le specie sotto accusa, che comportano gravi rischi per la salute, sono l'Amanita Pantherina e, soprattutto, il cosiddetto fungo dell'ulivo, l'Omphalotus Olearius: quest'ultimo sempre più frequentemente viene scambiato per il suo colore dai raccoglitori meno esperti con il "gallinaccio" e con il "chiodino" perché cresce sulle ceppaie. Il Dg della Asl, Mario Ferrante ricorda che è a disposizione, gratuitamente, l'Ispettorato micologico, diretto da Michelina Prudente, che assicura la consulenza sulla commestibilità, garantendo il consumo sicuro e gli interventi in caso di sospetta intossicazione da funghi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA