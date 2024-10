Ingegnere ucciso, a dicembre al via processo a presunto mandante

Prenderà il via il prossimo 4 dicembre il processo, con il rito immediato, nei confronti del 73enne Gennaro Petrucci, accusato di essere mandante dell'omicidio dell'ingegnere Salvatore Coppola, assassinato la sera dello scorso 12 marzo nel parcheggio di un supermarket in via Protopisani, a Napoli.

Il decreto è stato notificato venerdì sera all'avvocato Antonio Bucci, legale dell'indagato. Il procedimento giudiziario si terrà davanti alla Corte di Assise di Napoli.

"Il mio assistito - dice l'avvocato Bucci - continua a riporre la propria fiducia nella giustizia, come ha fatto nel corso di questi anni. Durante il processo proveremo a dimostreremo la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Siamo ora in attesa di celebrare la discussione presso la Suprema Corte di Cassazione che il 16 ottobre dovrà decidere sulla permanenza della misura cautelare".

In Cassazione Petrucci è difeso anche dall'avvocato Luca Ciaferoni del foro Roma.

Secondo la Squadra Mobile di Napoli ad uccidere Coppola sarebbe stato Mario De Simone, 64 anni, a cui sarebbero stati offerti 20mila euro per compiere l'assassinio.



