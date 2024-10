7 ottobre: prefetto Napoli visita sinagoga, 'costruiamo la pace'

In occasione del primo anniversario del 7 ottobre il prefetto di Napoli, Michele di Bari, è stato invitato a visitare, oggi pomeriggio, la sinagoga di Napoli, in via Cappella Vecchia. Il prefetto è stato ricevuto dal rabbino capo della Comunità partenopea.

"La mia presenza qui è per ricordare quanto accaduto il 7 ottobre dello scorso anno - ha detto il prefetto - ma anche per esprimere la mia vicinanza a questa splendida comunità che vive qui da sempre, integrata e accolta".

Il prefetto ha poi ringraziato per l'accoglienza ricevuta.

"Siamo - ha sottolineato - in un momento in cui dobbiamo sentirci solidalmente uniti perché le armi cessino in ogni luogo. La pace dovrà essere la linea di condotta che ci deve unire".

Il prefetto di Bari ha aggiunto "che tutti dobbiamo diventare costruttori di pace".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA