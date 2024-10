Volontari puliscono area giochi vicino mare nel Napoletano

Centoquaranta chili di plastica e 150 di ingombranti e scarti indifferenziati: sono quelli recuperati dai volontari, dai rappresentanti delle istituzioni e dai cittadini comuni che questa mattina a Torre del Greco, nella zona del parco giochi di via Calastro, si sono dati appuntamento per partecipare alla pulizia ambientale promossa dalle associazioni Plastic Free, Aec, Agesci e Fondalicampania.

Qui gli eco-partecipanti hanno indossato i guanti e si sono muniti di secchi e rastrelli per recuperare quanto impropriamente disperso tra panchine e giostrine, allargando la propria "ricerca" anche alle vicine scogliere, all'area dove una volta c'era l'opera pubblica denominata passeggiata porto-Scala (realizzata con i fondi del programma Più Europa e poi distrutta dalle mareggiate) e nella zona dove in estate insistono i primi stabilimenti balneari della città vesuviana.

Nell'attività, durata quasi quattro ore, i partecipanti hanno recuperato in tutto 24 sacconi pieni di rifiuti: 140 chilogrammi di sola plastica, altri 150 di materiale indifferenziato. Tra quest'ultimo anche boe, vecchie sedie e secchi, reti da pesca abbandonate. Materiale che, caratterizzato, sarà adesso smaltito in maniera appropriata grazie alla partecipazione della ditta incaricata del servizio Nu a Torre del Greco.

Presenti anche le istituzioni: per l'amministrazione comunale, ha preso parte alla mattinata rivolta alla salvaguardia dell'ambiente l'assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello. Presenti anche Ivana Scognamiglio e Luca Tortora, rappresentanti del Flag Litorale Miglio d'oro che si occupa in particolare della salvaguardia e della valorizzazione della risorsa mare.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA