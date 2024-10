Ginnastica e pilates per prevenzione contro tumore

Pilates e ginnastica funzionale per la prevenzione del cancro al seno, il più diffuso tra le donne.

L'associazione "Noi in Rosa" fa tappa nel comune di Olevano sul Tusciano (Salerno) con l'evento "Sport e Solidarietà". "Perché fare attività fisica durante la malattia fa bene, sia dal punto di vista fisico che morale, lo dicono diverse ricerche scientifiche" afferma Maria Assunta Basile, presidente dell'associazione "Noi in Rosa", impegnata in Campania proprio in iniziative di prevenzione e sensibilizzazione delle donne sul fronte della lotta al cancro, in particolare nelle province di Avellino, Salerno, Benevento e Salerno, e al supporto del medico dell'ospedale Moscati di Avellino Carlo Iannace.

"Specie nei paesi più piccoli le donne fanno poca attività di prevenzione, spesso troviamo donne che da anni non fanno esami per controllare la salute del seno o dell'utero. Per questo tali giornate sono così importanti".

Alessandra Venosa, una delle promotrici dell'evento - vi hanno aderito associazioni e gruppi sportivi locali come New Enforma Fitness, Asd Gorillaz'Team, PTB- Performance & Training Box di Damiano Fierro, il gruppo di Francesco Rofrano - spiega che "combinare attività fisica con attività di sensibilizzazione è fondamentale anche per una questione di mentalità. L'otto dicembre - annuncia - ci saranno gli esami gratuiti di prevenzione per tutte le donne. Speriamo di riuscire a coinvolgere le fasce più giovani della popolazione, che sono quelle su cui l'opera di sensibilizzazione dovrebbe incidere maggiormente". Presenti in piazzetta Calò ad Olevano soprattutto donne di mezza età, che si sono cimentate all'aperto nelle ormai note discipline del pilates, nella ginnastica funzionale, nel kettlebell e nel Trx; poche le giovani donne, ma la giornata è comunque riuscita, permettendo grazie allo spirito di solidarietà di raggranellare un bel gruzzoletto che servirà per acquistare un ecografo. Prossima tappa con "Noi in Rosa" a Buccino, sempre nel Salernitano, è per domenica prossima 13 ottobre, Giornata Nazionale di Sensibilizzazione per il Tumore al Seno Metastatico, con la "camminata rosa" e gli screening.





