A Salerno il Primo Meeting Neurochirurgico di Etos

Da domani a mercoledì si terrà presso il Grand Hotel Salerno e la Fondazione Ebris, il primo meeting neurochirurgico della Società di Chirurgia Transorbitale (ETOS), presieduta dal neurochirurgo Koreano Prof.Doo-Sik Kong.

Il direttore del corso è il professor Matteo De Notaris, il presidente il professor Giorgio Iaconetta(Direttore della Clinica Neurochirurgica dell'Ospedale Ruggi d'Aragona), e la presidenza onoraria dei professori Paolo Cappabianca e Luigi Cavallo, mentre la segreteria scientifica è affidata al dottor Francesco Corrivetti.

L'evento in questione, al quale parteciperanno personalità mediche di tutto il mondo, oltre a rappresentare una importante opportunità di confronto e di crescita professionale, segna un traguardo significativo per la comunità internazionale di Neurochirurghi, che avranno la possibilità di condividere innovazioni e promuovere approcci minimamente invasivi che ridefiniscono i confini della Chirurgia moderna. Il Primo Corso Internazionale di Chirurgia Transorbitale, ha l'obiettivo infatti, di mettere in evidenza e delineare, attraverso le esperienze acquisite dei partecipanti, un ulteriore passo in avanti nella diffusione di tecniche chirurgiche all'avanguardia per operare tumori cerebrali senza la necessità di incidere la scatola cranica, ma attraverso la palpebra con l'ausilio di una telecamera di 4 mm e senza lasciare cicatrici. L'evento è Patrocinato dal Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Salerno, nel solco della tradizione medica della città, ad aprire infatti il convegno saranno il prorettore professor Carmine Vecchione e il professor Annibale Alessandro Puca, direttore del Dipartimento.

L'evento avrà inizio domani alle ore 14 e 30, e si alterneranno presentazioni, video sessioni ed esercitazioni pratiche presso il Laboratorio di Neuroanatomia della Fondazione Ebris oltre a dibattiti di interesse scientifico, tra professionisti medici ed esperti del settore.



