Premio Eccellenze del Sud per la Radiofonia a Parlati

Per celebrare i primi 100 anni della radio italiana il premio Eccellenze del Sud ha consegnato un riconoscimento per la Radiofonia ad Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione Radiotelevisiva RAI di Napoli.

Nel Cortile monumentale del Palazzo Reale di Napoli a consegnare il premio è stata Shara, nome d'arte di Sarah Ancarola, presidentessa dell'Associazione Terronian, che da 10 anni è promuove l'iniziativa.

In particolare, il premio ha voluto rendere omaggio a RAI Radio e a RAI Radio Live Napoli, che ha festeggiato il suo primo anno di attività. Il 2024 segna anche un altro anniversario, quello dei 70 anni dall'avvio della programmazione televisiva Rai.





