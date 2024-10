Tenta di investire agente della Polizia Locale al posto di blocco

In trasferta da Napoli a Portici guidava senza patente e se ne andava in giro a rubare merce nei negozi del centro. Fermato ad un posto di controllo prima ha tentato di investire un agente della municipale poi ne ha colpito un altro con un pugno al volto. Arrestato e processato per direttissima è stato condannato ad un anno di carcere.

È finito così un pomeriggio di bravate messe in atto da un pregiudicato di 46 anni originario del quartiere Stella del capoluogo partenopeo.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della polizia locale, agli ordini dei maggiori Uccello e Iovane, hanno intimato l'alt allo scooter guidato dall'uomo che, alla vista dei poliziotti ha accelerato cercando di investire un vigile. Inseguito dai motociclisti è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Subito si è scoperto che l'uomo era sprovvisto di patente. Al seguito aveva alcune buste di un negozio del centro. Contattato il proprietario si è scoperto dalle telecamere di videosorveglianza che aveva rubato capi di abbigliamento.

Sono così scattate le manette ma, mentre il pregiudicato veniva condotto negli uffici del comando di polizia locale, ha sferrato un pugno al volto di un agente che è stato costretto a ricorrere al pronto soccorso per le lesioni.

Processato per direttissima è stato condannato ad un anno di reclusione e condotto ai domiciliari con le accuse di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e guida senza patente.



