"Estate Tranquilla" del Nas a Napoli, controlli a tappeto

Circa 556mila chili di alimenti sequestrati, 3624 confezioni di prodotti scaduti e 364 litri d'olio contraffatto: sono i dati più salienti dell'operazione "Estate Tranquilla" dei carabinieri del Nas di Napoli che hanno ispezionato, nel corso di tutta la stagione estiva, strutture per anziani, stabilimenti termali e balneari, centri benessere agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ristoranti.

Delle 810 strutture sottoposte a controlli igienico sanitari da parte dei militari del nucleo (coordinati dal tenente colonnello Alessandro Cisternino), 379, cioé quasi la metà, sono risultate non conformi alle normative: ben 53 sono state sospese.

La sospensione ha riguardato, in particolare, anche tre strutture socio-assistenziali per anziani dove le carenze organizzative, strutturali e igienico sanitarie erano significative.

I militari del Nas hanno anche eseguito un'operazione di campionamento a tappeto tesa a rilevare la presenza negli alimenti del virus della peste suina africana (PSA) e di altri batteri, come, per esempio l'escherichia coli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA