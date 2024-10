Stazione Chiaia "tra le sei più belle al mondo" nel 2024

La stazione Chiaia della Linea 6 della Metropolitana di Napoli è tra le sei più belle al mondo del 2024. Il riconoscimento arriva dal Prix Versailles, premio mondiale di architettura e design viene assegnato annualmente presso la sede dell'Unesco a Parigi che ha inserito l'opera nella World's most beautiful passenger stations list di quest'anno. Sono sei le tipologie di opere per cui viene assegnato il premio: aeroporti, campus universitari, impianti sportivi, musei, empori, hotel, ristoranti e, appunto, stazioni passeggeri. Chiaia è una delle quattro nuove stazioni della Linea 6 inaugurata a luglio scorso. È stata progettata dall'architetto Uberto Siola ed è inserita in un vero e proprio percorso d'arte che comprende gli altri scali delle linee metro cittadine. Si sviluppa su tre livelli: l'ingresso principale di piazza Santa Maria degli Angeli, l'ingresso di via Chiaia e il piano banchina. "L'idea di progetto - ha spiegato l'architetto Siola - è quella di utilizzare la luce per un edificio sostanzialmente ipogeo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA