Serie A: Napoli-Como 3-1

Il Napoli batte 3-1 il Como nell'anticipo di serie A e si garantisce la leadership solitaria in classifica. La squadra di Antonio Conte va in vantaggio dopo meno di un minuto con McTominay, un gol che non mortifica i lombardi, capaci di reagire con un palo di Paz e una rete di Strefezza prima dell'intervallo. In avvio di ripresa, il Napoli alza il ritmo e torna avanti con Lukaku, che trasforma un rigore. Neres mette al sicuro i tre punti a 5' dalla fine, sfiorando anche la doppietta nel recupero.



