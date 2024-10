'Puliamo il mondo', studenti in campo a Portici

Scuole a raccolta per l'iniziativa 'Puliamo il Mondo', promossa da Legambiente, sulla spiaggia Le Mortelle a Portici (Napoli). Quasi centoventi studenti degli Istituti Comprensivi della città muniti di cappellini, guanti e tanta buona volontà, sotto la guida dei docenti, hanno riempito oltre dieci bustoni trasparenti di rifiuti. Con gli alunni presenti il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, l'assessore comunale all'Ambiente Florinda Verde, l'assessore all'Istruzione Luca Manzo.

L' iniziativa ha visto in campo Legambiente, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Portici sezione giovani ed è servita a far comprendere agli studenti le regole per una corretta raccolta differenziata e a rispettare l'ambiente. Presente anche la cooperativa sociale Bambù con alcuni assistiti. "Puliamo il Mondo' promossa da Legambiente è un appuntamento fisso per la nostra comunità" ha detto l'assessore all'Ambiente, Florinda Verde "Grazie all'impegno dell'Ufficio Ambiente, ogni anno portiamo i giovanissimi a pulire un sito di libera fruizione della città e troviamo sempre lo stesso entusiasmo da parte degli alunni e dei loro insegnanti che tornano a casa con una lezione importante, ossia che non c'è nulla di più bello di lasciare un posto migliore di come l'hai trovato. Con il collega Manzo, assessore all'Istruzione, da anni lavoriamo in sinergia per diffondere nelle scuole la cultura della sostenibilità, quest'anno abbiamo scelto il 4 ottobre certi che San Francesco d'Assisi abbia benedetto il nostro cammino a favore dell'ambiente". (ANSA)

