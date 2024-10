Nuovi controlli della Dia nei cantieri pubblici di Ischia

Nuovi controlli preventivi della Dia di Napoli ad Ischia, in particolare nei cantieri pubblici, a caccia di possibili infiltrazioni malavitose. Una capillare attività disposta dalla Prefettura eseguita col il supporto dei carabinieri e dei finanzieri delle compagnie isolane insieme con gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia partenopea.

Monitorati ,secondo quanto si è appreso, anche i lavori in corso per l'adeguamento sismico del plesso scolastico Balsofiore di Forio. I controlli sono stati minuziosi ed hanno coinvolto anche gli uffici tecnici del comune isolano e l'Ispettorato del Lavoro.

A seguito del monitoraggio della Dia sarebbero state comminate, a tecnici comunali e professionisti a vario titolo coinvolti nei lavori, sanzioni per diverse migliaia di euro e sarebbe anche stata decretata la sospensione temporanea dei lavori.

Il nuovo blitz della Dia sull'isola verde è quindi da mettere in relazione al protocollo di legalità per i cantieri della ricostruzione post calamità naturali voluto dal prefetto di Bari e sottoscritto nei mesi scorsi col commissario alla Ricostruzione e con i sei sindaci ischitani. Le ispezioni nei cantieri hanno anche analizzato minuzionsamete gli aspetti legati alla sicurezza.



