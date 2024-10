Nordio a Capri per inaugurazione sede del giudice di pace

Sull'isola di Capri si è svolta oggi la cerimonia inaugurale per la riapertura della sede dell'Ufficio del Giudice di Pace, dopo quasi due anni di chiusura dovuta all'inagibilità dei locali. Completati i lavori di ristrutturazione, a cura del Comune di Capri, e le operazioni tecnico-informatiche coordinate dal Tribunale di Napoli, gli uffici, situati in via Roma n. 62, "tornano ad essere pienamente operativi, restituendo all'isola il suo prezioso presidio di giustizia nei locali dell'ex pretura", come è scritto in una nota del ministero.

Alla cerimonia hanno partecipato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la presidente della Corte di Appello Maria Rosaria Covelli, la presidente del Tribunale Elisabetta Garzo, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Carmine Foreste, il presidente dell'Ordine locale Mario Coppola, il sindaco di Capri Paolo Falco, e altre autorità civili e militari.

Durante l'evento, la presidente Garzo ha annunciato che le udienze riprenderanno il prossimo 4 novembre, restituendo così alla comunità locale un importante punto di riferimento per la giustizia. Inoltre, la presenza del Ministro Nordio ha confermato, è scritto in una nota, "l'attenzione del dicastero verso la giustizia di prossimità, oltre a segnare l'apertura dell'annuale convegno sulla digitalizzazione della giustizia, che si terrà durante il week-end sull'isola".



