Lunedì a Torre del Greco sbarca l'Accademia del Caffé

Consolidare il legame con il territorio, offrendo formazione continua, aggiornamento sulle tecniche di estrazione e sui nuovi prodotti, e soprattutto per tenere sempre vivo il confronto e l'ascolto. E' questo l'obiettivo dell'Accademia dell'Espresso, un evento dedicato all'antica arte del caffé organizzato dal Gruppo Izzo all'Hotel Marad di Torre del Greco, in provincia di Napoli. L'appuntamento è in programma per le 15 di lunedì prossimo 7 ottobre.

La Campania è da più parti ritenuta la culla del caffé, una culla da cui però il gruppo imprenditoriale fu costretto ad allontanarsi a causa di un triste evento, un grave incendio avvenuto esattamente dieci anni fa, che distrusse completamente lo stabilimento di Boscoreale, nel Vesuviano.

Quindi, la tappa dell'Accademia, rappresenta, a tutti gli effetti un ritorno alle origini visto che dal quel tragico 15 ottobre 2014 la sede si trova nel Lazio, precisamente ad Anagni, in provincia di Frosinone.

"L'azienda Izzo - spiega Ciro De Rosa, Key Account del Gruppo - ha sempre riconosciuto il ruolo fondamentale del barista la cui conoscenza, esperienza e manualità determinano l'espressione massima del caffè servito in tazza. Per questo motivo dal 2006 gruppo Izzo ha investito nella Izzo Academy, un centro di eccellenza che offre opportunità di formazione e aggiornamento sulle migliori tecniche di estrazione del caffè, con l'obiettivo di promuovere e diffondere nel mondo la cultura dell'espresso Izzo".

Sarà proprio De Rosa, lunedì prossimo, a introdurre i relatori, e cioé Antonio Pascucci, maestro dell'espresso della Izzo e Domenico Guadagno, maestro di Caffetteria e Latte Art.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA