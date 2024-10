Cercatore di funghi si perde in montagna, ritrovato all'alba

Dopo una notte di ricerche, è stato ritrovato il 67enne cercatore di fUnghi, originario di Fisciano, in provincia di Salerno, che si era perso sulla montagna di Pizzo d'Alvano, a Quindici, in provincia di Avellino. Le rcierche, a causa di un forte temporale e della zona impervia, erano state sospese nella tarda serata di ieri.

In mattina la task force di Soccorso alpino, forze dell'Ordine, unità cinofile, complessivamente più di cinquanta persone, con l'utilizzo di un velivolo militare del 15° Stormo, è riuscita a localizzarlo alle prime luci dell'albae a trarlo in salvo.

L'uomo, in buone condizioni di salute, è stato affidato ai sanitari del 118.



