Ascione confermato presidente associazione circoli nautici

Gianluigi Ascione è stato confermato presidente dell'associazione Circoli Nautici della Campania. A tre anni dalla prima nomina, il presidente del Circolo Nautico di Torre del Greco è stato nuovamente scelto per guidare nel prossimo triennio il sodalizio nato grazie ad un'apposita legge regionale promossa e portata avanti dal consigliere campano e presidente della commissione Bilancio Franco Picarone.

Proprio Picarone, in rappresentanza della Regione Campania, ha partecipato all'assemblea svoltasi nella giornata di ieri al Circolo Nautico di Torre del Greco, dove è in corso fino a domenica 6 il campionato italiano assoluto e under 23 della classe match-race.

Durante l'assemblea, alla quale hanno preso parte anche il presidente della federazione italiana vela Francesco Ettorre e la consigliera nazionale Fiv Antonietta De Falco, sono state rinnovate tutte le cariche: "Sono grato a tutti i club - le parole del rieletto presidente dell'associazione Circoli Nautici della Campania, Gianluigi Ascione - che all'unanimità hanno confermato il consiglio uscente, con un'unica variazione, l'ingresso nel collegio dei probiviri dei presidente del Circolo Canottieri Napoli Giancarlo Bracale e del Circolo Arcobaleno, Stefano Iovino. Ci metteremo subito al lavoro in vista in particolare del prossimo appuntamento con la giornata del mare e della cultura marina 2025".

Questa la composizione completa dell'associazione: oltre al presidente ci sono Maurizio Iovino (Arcobaleno) segretario generale; Fabrizio Cattaneo (Savoia) vicepresidente, Gennaro Famiglietti (Posillipo) vicepresidente, Giovanni Ricco (Irno) tesoriere. Giancarlo Iaccarino (Marina della Lobra) e Vincenzo Russo (federazione medici sportivi) sono componenti del consiglio direttivo insieme a Cattaneo, Famiglietti e Ricco; revisori dei conti Fulvio Cafiero (Alimuri) e Michele Fortunato (Yacht Club Capri); nel collegio dei probiviri anche Alfredo Vaglieco (Lega Navale sezione di Napoli) insieme a Bracale e Iovino.

Soddisfatto anche il consigliere regionale Franco Picarone: "Esprimo i miei complimenti per il lavoro portato avanti e i risultati ottenuti dall'associazione negli ultimi tre anni. Sono sempre convinto che l'unione dei club da forza allo sport e permettere ai circoli di svolgere appieno la loro funzione di volano per il sociale".





