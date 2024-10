Sospensione dalla carica di sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno per Franco Alfieri. A disporla il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, all'indomani del terremoto giudiziario con l'esponente politico finito in carcere per un'inchiesta su affidamenti di appalti.

L'interrogatorio per Alfieri - che al momento si trova rinchiuso al carcere di Fuorni - è stato fissato lunedì prossimo.



