Una targa in Galleria Umberto a Napoli per Salvatore Giordano

La Giunta comunale di Napoli, su proposta della vicesindaca con delega alla Toponomastica Laura Lieto, ha approvato la delibera per l'apposizione di una targa commemorativa in Galleria Umberto I, in corrispondenza dell'ingresso da via Toledo, in memoria di Salvatore Giordano.

Il quattordicenne fu colpito dieci anni fa dalla caduta di un frammento di un fregio ornamentale dopo essere riuscito a spingere, mettendoli in salvo, gli amici che erano con lui.

La proposta di intitolare uno spazio in Galleria Umberto I per ricordare Salvatore Giordano è al centro di un ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale dal consigliere Gennaro Demetrio Paipais.

"La Galleria Umberto è attualmente fra le priorità della programmazione amministrativa di Giunta e Consiglio, e si sta intervenendo per restituirle la dignità ed il decoro che merita ed in questa direzione non potevamo dimenticare chi purtroppo è rimasto vittima dell'incuria.

Per questo motivo, per volontà del Sindaco, dell'Assessore alla Toponomastica e su proposta anche mia e dell'avvocato dei familiari, Sergio Pisani, sarà apposta una targa in ricordo di Salvatore Giordano", spiega Paipais.

"Esprimo la mia profonda soddisfazione per l'approvazione della targa commemorativa in ricordo di Salvatore Giordano, tragicamente scomparso a causa della caduta di fregi dalla Galleria Umberto - aggiunge Sergio Pisani, avvocato della famiglia Giordano -. Questa targa rappresenta non solo un tributo alla memoria di Salvatore, ma anche un monito per la sicurezza e la cura degli spazi pubblici. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante riconoscimento che rappresenta un cambio di passo rispetto alla precedente Amministrazione. La memoria di Salvatore continuerà a vivere nei nostri cuori e questa targa servirà a ricordarci l'importanza di prevenire simili tragedie in futuro".



