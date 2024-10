Spinacorona ricorda maestro Vincenzo Vitale alla Federico II

E' nel segno di Vincenzo Vitale la seconda giornata dell'ottava edizione di 'Spinacorona, passeggiate musicali napoletane', diciannove concerti gratuiti in meno di cento ore per vivere la grande Musica nelle più suggestive Chiese e in luoghi della cultura del centro storico di Napoli.

Fino al 6 ottobre è tornato il festival ideato e diretto dal maestro Michele Campanella con il coordinamento artistico di Giovanni Oliva, dedicato quest'anno a Vincenzo Vitale con un tributo speciale, che aprirà domani la seconda giornata nel ricordo del grande 'maestro napoletano di pianoforte e di vita'.

Alle ore 11:30 all' Università Federico II nell'Aula Magna avrà inizio il l'omaggio a Vincenzo Vitale nel 40/o anniversario della morte. Moderatore sarà Daniele Spini, interventi di Laura De Fusco, Renato Di Benedetto, Viviana Ferrari, Aldo Tramma, Michele Campanella con Kiki Bernasconi pianoforte che proporrà musiche di Cimarosa, Scarlatti e Debussy.

Alle ore 18, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, Monica Leone e Michele Campanella al pianoforte suoneranno Schubert a 4 mani (Tre Marce op. 27, dalle Grandi Marce op.40 nn. 3,4,5,6). La passeggiata proposta al termine dell'esecuzione è fino al Centro Congressi della Federico II in Via Partenope dove alle ore 19:30 è in programma il concerto di Silvia Chiesa (violoncello), Maurizio Baglini (pianoforte) con note di Martucci (Due Romanze op.72). Tappa finale della giornata alle ore 21:15, Basilica di San Giacomo degli Spagnoli con Mario Caroli flauto, Florian Berner al violoncello, Gregorio Nardi al pianoforte, in Weber - Trio op. 63, Françaix. Il festival è promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell'ambito di Napoli Città della Musica, prodotto da Artetica in collaborazione con Ravello Creative LAB.



