Serie A: a Conte il premio miglior coach di settembre

Il premio 'Coach Of The Month' di settembre è stato assegnato all'allenatore del Napoli Antonio Conte. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Como, in programma domani. Come ricorda la Lega Serie A, il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato gli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco, oltre che di comportamento tenuto durante le gare.

"Fin dal suo arrivo a Napoli, Conte ha trasmesso ai suoi giocatori la sua filosofia fatta di lavoro duro, ambizione e mentalità vincente. Questa nuova attitudine ha consentito al Napoli di ottenere subito risultati positivi, premiando la scelta del presidente De Laurentiis di riportare in Italia uno degli allenatori più vincenti del mondo - ha commentato l'ad di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Le scelte tattiche e la perfetta fase difensiva hanno spinto il Napoli nuovamente in testa alla classifica, garantendo alla Serie A la fondamentale alternanza al vertice che è sinonimo di interesse ed equilibrio".



