L'Irpinia nel piatto per i ministri del G7 dell'Interno

Pizze. Risotto con porcini e tartufo, tortelli con stracotto, tagliolini con farina di castagna; agnello Laticauda con parmigiana di melanzane; torrone. Il tutto innaffiato con i vini più pregiati delle cantine locali. E' il menù alla tavola del G7 dell'Interno, a Mirabella Eclano. "Il ministro Piantedosi voleva proprio che la terra irpina figurasse in tutti i piatti", racconta lo chef stellato Nino Di Costanzo, che coordina i 40 persone impegnate in cucina a Villa Orsini, il resort dove si sta svolgendo il meeting.

"Abbiamo voluto fare una passeggiata totale per la Campania, quindi Costiera, Ischia, Capri, l'entroterra", aggiunge Di Costanzo.



