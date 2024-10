G7 in allerta, conflitti aumentano il rischio terrorismo

(dell'inviato Massimo Nesticò) C'è il Medio Oriente in fiamme, il sentiment anti-israeliano si diffonde accrescendo le radicalizzazioni tra i giovani, l'anniversario del 7 ottobre è vicino ed il rischio di una ripresa del terrorismo jihadista valutato come probabile. Il G7 Interni a Mirabella Eclano avviene quindi in "un momento molto difficile" ed i ministri dei Grandi sono consapevoli della necessità di fare fronte comune contro la minaccia. L'allerta è alta sul rischio attentati.

Al tema dei riflessi della guerre in Ucraina e della situazione mediorientale sulla sicurezza dell'Occidente è stata dedicata la prima sessione dei lavori della due giorni irpina.

"I due conflitti - ha spiegato il titolare del Viminale Matteo Piantedosi - stanno contribuendo a generare una polarizzazione nelle nostre società incrementando il rischio che alcuni soggetti aderiscano a delle ideologie violente arrivando a commettere atti terroristici nei nostri territori. Non possiamo farci trovare impreparati e dobbiamo affinare le capacità di prevenire".

Condivide l'allarme il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, presente anche lui al tavolo del vertice, insieme al direttore dell'Interpol, Jurgen Stock. "Ci sono - ha rilevato - due tipi di minacce cui siamo particolarmente esposti: il terrorismo jihadista e le interferenze di Paesi esteri. Ciò si lega direttamente alla guerra in Ucraina e agli eventi in Medio Oriente. Noi siamo in elevata allerta, questo non è 'business as usual', non è un periodo ordinario. Stiamo così mettendo a fattor comune le informazioni in tempo reale, ancora di più in vista di lunedì, anniversario del 7 ottobre: ci dobbiamo concentrare. Serve poi il cessate il fuoco a Gaza, il resto viene da sé". Ha quindi ricordato che in Europa quest'anno sono stati gestiti al meglio due eventi molto temuti dagli apparati di sicurezza: le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di calcio in Germania. "Ci sono anche buone notizie", ha aggiunto.

I ministri dei 7 Grandi hanno convenuto sull'importanza di mettere in campo una strategia comune per prevenire azioni violente. Innescate dai processi di radicalizzazione che coinvolgono tantissimi giovani per il quali l'opposizione ad Israele rappresenta una chiamata alle armi che può anche trasformarsi in minacce concrete. E' già avvenuto in passato. La propaganda on line è diventata martellante e può essere molto persuasiva su soggetti fragili e non integrati. E' stato quindi deciso di rafforzare lo scambio di informazioni per intercettare il prima possibile eventuali minacce.

Naturalmente arrivare ad un cessate il fuoco a Gaza è decisivo per raffreddare le tensioni. E' per questo che l'impegno dei 7 è anche rivolto ad esplorare ogni strada per arrivare una soluzione diplomatica, come ribadito ieri dai capi di Stato nella riunione d'urgenza del summit convocata dalla premier Giorgia Meloni L'altra minaccia che i Paesi 'like-minded' si trovano ad affrontare è quella della disinformazione e le interferenze straniere. "E' un gioco - ha osservato Schinas - che va avanti da tempo. Gli Stati che attaccano la Ue non si fermeranno ma noi ci difenderemo, stiamo migliorando ed abbiamo la capacità anche di contrattaccare".



