Case popolari gestite dal clan, 'adesso Napoli Est più libera'

Gestiva anche l'assegnazione delle case popolari di Napoli est, sostituendosi allo Stato, il clan De Micco-De Martino, a cui oggi la Polizia di Stato e la DDA di Napoli hanno assestato un duro colpo notificando una sessantina di arresti emessi dal gip su richiesta della Procura. Sono stati registrati pagamenti di 5mila euro per concedere l'alloggio a persone non gradite al clan e la metà per coloro che invece erano vicini al clan. E' quanto è stato reso noto oggi nel corso di una conferenza stampa a Napoli.

Le famiglie De Micco e De Martino gestivano anche piazze di spaccio itineranti, con i pusher in sella a scooter. Una trentina quelle individuate e sgominate. Il contributo dei collaboratori è state determinante per fare luce su alcuni tentati omicidi.

"Non c'è più il totale controllo del clan De Micco-De Martino nei quartieri di Napoli Est", ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri che, parlando con i giornalisti ha voluto sottolineare l'importanza di rendere noto l'operato della magistratura e delle forze dell'ordine per evidenziare la vicinanza dello Stato ai cittadini.

"Siamo riusciti a dimostrare il livello di penetrazione del clan - ha aggiunto Gratteri - in un'ampia fetta della città, dove adesso i cittadini sono più liberi".

"La gestione delle case popolari è un problema vecchio e annoso che riguarda tutte le citta, Napoli, Palermo, Catania ma anche Milano", ha detto ancora il procuratore di Napoli; fenomeno che rappresenta "una ostentazione del potere criminale.

Intervenire è importante, è un segnale di liberà - ha aggiunto Gratteri - i mafiosi non possono controllare il territorio. Poi vedremo chi non si è occupato di gestire correttamente l'assegnazione delle case popolari, il coraggio non si vende al supermercato".



