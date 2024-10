Al via Fire, il Festival internazionale della Rotta di Enea

Quattro giorni di convegni, seminari, letture, itinerari culturali, rappresentazioni teatrali, degustazioni per raccontare la Rotta di Enea, il viaggio da Troia a Roma dell'eroe cantato da Virgilio, entrato nel 2021 nel 'gotha' degli itinerari certificati dal Consiglio d' Europa, diventando così il 45/o itinerario culturale europeo.

A partire dal 4 ottobre tra Napoli, Cuma, Pozzuoli e Sorrento si svolgerà Fire, il Festival internazionale della Rotta di Enea, giunto alla quarta edizione e che quest'anno avrà come protagonista Virgilio, il poeta dell'Eneide, nato a Mantova e morto a Brindisi, ma profondamente legato alla baia di Napoli da voler essere sepolto nella città che lo ha accolto e che aveva scelto come seconda patria.

Il Festival che prende il via il 4 ottobre da Napoli e prosegue il 5 e il 6 nel Rione Terra a Pozzuoli e a Cuma con un'appendice l'11 ottobre a Sorrento, è organizzato dall'Associazione Rotta di Enea in collaborazione con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con il patrocinio della Società Nazionale Scienze Lettere e Arti e del Comune di Pozzuoli. Molti gli enti della Campania chiamati a collaborare: la Regione con l'Agenzia Regionale Turismo, l'Università Vanvitelli, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, e Slow Food Campania.

Fire è nato nel 2021 con l'intento di "sottolineare la centralità dei contenuti culturali e dei messaggi universalistici del mito di Enea come della narrazione virgiliana, ma anche per la promozione dei territori intercettati dal racconto dell'Eneide e delle relative attività realizzate dalle comunità locali".

Proprio Cuma, i Campi Flegrei, e tutta la baia di Napoli sono non solo luoghi del cuore di Virgilio, ma anche tappe significative del viaggio dell'Eroe troiano. Napoli, dove Virgilio soggiornò a lungo e ha lasciato una traccia nella storia delle città e nella devozione popolare; Cuma e Pozzuoli dove è ambientato l'incontro con la Sibilla e la discesa agli inferi di Enea nel VI Libro dell'Eneide; i Campi Flegrei che custodiscono tesori archeologici straordinari; la penisola sorrentina dove si ergeva il tempio dedicato a Minerva.

"La Rotta di Enea - ha dichiarato il presidente dell'Associazione Giovanni Cafiero - dedicando a Virgilio la nuova edizione del Festival ha voluto testimoniare la sua vicinanza e il suo amore per luoghi unici al mondo in nome del poeta mantovano, che in questi luoghi visse e lungo e ambientò il cuore dell'Eneide, il VI di XII libri. Qui Enea compie un passaggio centrale del suo lungo e difficile viaggio: l'incontro con la Sibilla Cumana e la discesa nei Campi Elisi per incontrare il padre Anchise, che gli svelerà il grande avvenire delle future generazioni dei troiani. Un augurio che in nome di Virgilio facciamo alle comunità della Baia di Napoli e in particolare a chi nei Campi Flegrei è impegnato in un difficile prova di resilienza e di difesa dei propri valori".

"Si rinnova l'alleanza tra il Parco archeologico dei Campi Flegrei e La Rotta di Enea nel segno della valorizzazione territoriale, della costruzione di relazioni internazionali e dell'interpretazione di un territorio nelle sue componenti più intime", dichiara Fabio Pagano, direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei.

Il programma del Festival prevede, il 4 ottobre, a Napoli, un convegno dedicato a "Virgilio, Enea, Augusto nella baia di Napoli tra storia, archeologia e mito", mentre nel pomeriggio ci sarà una passeggiata guidata nel centro antico di Napoli. Il 5 ottobre, a Pozzuoli, si terrà un seminario sul tema "Conoscere, raccontare e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale", presieduto del direttore del parco archeologico dei Campi Flegrei. A Cuma, il 6 ottobre, è previsto un incontro dedicato a Virgilio, con il saluto di uno dei massimi virgilianisti della scena mondiale, il prof. Stephen Harrison dell'università di Oxford. Dopo festival a Sorrento, l'11 ottobre, con Slow Food Campania per una giornata della Rotta di Enea dedicata alla convivialità dal titolo "Da Virgilio alla Dieta Mediterranea", presso la sala del Consiglio Comunale.





