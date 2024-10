Tenta rapina, viene messo in fuga da titolare bar e cittadini

Tenta la rapina in un bar tabacchi di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, ma grazie alla reazione del proprietario è costretto alla fuga inseguito da altri cittadini. Il rapinatore, un 30enne originario della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, è stato poi rintracciato e arrestato dai carabinieri nei pressi di una galleria ferroviaria mentre si liberava del passamontagna e del taglierino con cui aveva fatto irruzione nel negozio. Dopo aver scavalcato il bancone si era impossessato della cassa contenente denaro contante ma il proprietario, insieme al figlio, ha ingaggiato con lui una violenta colluttazione, riportando ferite guaribili in trenta giorni. L'indagato è stato trasferito nel carcere di Avellino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA