A Salerno, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Marco De Crescenzo. L'uomo, in seguito ad una perquisizione, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, 3 grammi di eroina e 40 grammi di hashish, oltre a tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento nonché 740 euro, verosimilmente provento dell'attività illecita.





