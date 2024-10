Sindaco di Mirabella Eclano, G7 grande opportunità per l'Irpinia

"Il G7 in Irpinia pone la città di Avellino, quella di Mirabella Eclano e l'intera provincia al centro dell'attenzione internazionale. L'Irpinia per tre giorni sarà capitale del mondo, la stampa nazionale ed internazionale parlerà di noi, tutti avranno consapevolezza che anche gli irpini hanno le capacità, i mezzi e i territori adatti per organizzare un evento straordinario di questo tipo". Lo ha detto il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, ringraziando il ministro dell''Interno, Matteo Piantedosi, "per l'opportunità" offerta al territorio con il G7 dei ministri dell'Interno.

"Abbiamo messo in campo tutte le nostre forze, ci siamo adoperati notte e giorno, ci abbiamo messo passione, ma soprattutto il cuore. Le aree interne meritano occasioni come queste; il nostro territorio è pieno di cultura, di storia e di tradizioni. Il turismo rurale cresce, l'enogastronomia di qualità si espande, le infrastrutture ferroviarie e stradali - ha aggiunto - che sono in corso di realizzazione, rappresentano un importante strumento di collegamento con le altre aree geografiche del nostro Paese". "L'Irpinia cresce e deve continuare a farlo; da questo momento non ci sentiamo secondi a nessuno, il G7 sarà per noi tutti un punto dipartenza perchè l'Irpinia ha tutti i valori e le potenzialità per assumere un ruolo importante per la Campania e l'intero Mezzogiorno", ha concluso il sindaco.



