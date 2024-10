Piantedosi, G7 Interni un incontro di fondamentale importanza

"Un incontro di fondamentale importanza per confrontarci con i nostri partner internazionali ed affrontare insieme le sfide legate alla sicurezza". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che stamattina in Prefettura ad Avellino ha incontrato i 118 sindaci della provincia di Avellino in vista del G7 che da domani entrerà nel vivo a Mirabella Eclano. Piantedosi ha poi espresso gratitudine ai primi cittadini irpini: " Grazie per la collaborazione che avete dato a questo evento che rappresenta anche una preziosa occasione per far conoscere le bellezze e le eccellenze dell'Irpinia". In serata, è previsto l'arrivo delle delegazioni con cena di gala che si terrà a Sorbo Serpico presso il resort di una nota casa vinicola irpina.



