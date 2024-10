Ordine professioni sanitarie, ecco nuovo direttivo e revisori

Si sono insediati ieri, e tutti hanno accettato l'incarico, i nuovi componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine delle 18 professioni sanitarie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, eletti nella tornata elettorale che si è svolta dal 20 al 23 settembre scorsi. Sono Franco Ascolese, Cosimo De Marco, Ciro Signoriello, Tiziana Sivo, Vincenzo Braun, Fabio Rutigliani, Giuseppina Della Corte, Manuela Maione, Vincenzo Grimaldi, Michele Cuozzo, Clemente Santonastaso, Erminia Della Corte e Roberto Genovese Caserta.

Un sentito ringraziamento, per il lavoro svolto, è stato espresso da tutti i nuovi eletti ai componenti del direttivo che non ne fanno più parte.

Il direttivo ha attribuito le cariche istituzionali: Franco Ascolese è stato confermato nel ruolo di presidente. Confermati nel nuovo mandato anche la vicepresidente Giuseppina Della Corte, il Segretario Ciro Signoriello e il Tesoriere Vincenzo Braun. Riunito oggi anche il neoeletto Collegio dei Revisori con Andrea Iozzino, Vincenzo Severino e Daniela Cammarota. Si attende l'individuazione del Presidente del Collegio.

Il nuovo mandato di Ascolese è iniziato con un incontro istituzionale con il rettore della Federico II Matteo Lorito a cui hanno preso parte anche la vicepresidente Giuseppina Della Corte e Cosimo De Marco, consigliere e presidente Cda Tpall. .

"Siamo subito al lavoro - ha commentato Ascolese - sul fronte caldo dei sottostimati fabbisogni formativi e occupazionali nelle Università e in Asl e ospedali della Campania. Lavoreremo in uno spirito unitario alla valorizzazione dei 18 albi in tutti gli ambiti e ruoli della Sanità pubblica, accreditata e privata campana. La gobba pensionistica ha determinato vuoti nelle piante organiche delle strutture sanitarie non colmabili se non si amplia anche la platea dei laureati e dunque dei posti nelle scuole universitarie. Solo in Campania il fabbisogno stimato nelle strutture sanitarie pubbliche, accreditate e private ammonta a circa 6 o 7 mila unità. Con il rettore Lorito è stata ripresa l'attività istituzionale che mira a sciogliere i nodi vitali per i giovani e le donne iscritti ai nostri 18 albi. Non molleremo di un centimetro per garantire il fabbisogno occupazionale di cui i cittadini hanno bisogno".



