Nuova palestra al liceo Jommelli di Aversa

Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca ha inaugurato ad Aversa la palestra del Liceo "N. Jommelli", ristrutturata interamente con fondi dell'Amministrazione provinciale.

Sulla struttura sportiva sono stati effettuati diversi interventi tra i quali la revisione della copertura, la tinteggiatura dell'intera superficie interna, la sistemazione dei bagni e degli spogliatoi, la sostituzione degli infissi e dei fari di illuminazione, ma soprattutto il completo rifacimento del pavimento della palestra, che originariamente era in gomma sportiva ed è stato sostituito con un moderno legno parquet. L'opera è stata completata con la fornitura delle attrezzature sportive per il basket e la pallavolo. "Un momento importante - ha detto il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, subito dopo la benedizione affidata a Don Giuseppe Marmorella, docente di religione della scuola - perché consegniamo ad un istituto prestigioso come lo Jommelli ed ai suoi studenti una palestra degna di questo nome. Una struttura rinnovata che segue i tanti interventi simili che stiamo portando avanti in tanti istituti scolastici della provincia, perché crediamo tantissimo nel connubio tra scuola e sport".

Al taglio del nastro il sindaco di Aversa Francesco Matacena con il vicesindaco Alfonso Oliva, la dirigente scolastica Emilia Tornincasa, che ha ringraziato la Provincia ricordando che "il polo liceale Jommelli, con i suoi 1600 studenti, è il primo liceo sportivo istituito in Provincia, l'unico dell'agro aversano ed uno dei quattro presenti sull'intero territorio provinciale. Lo sport insegna i valori della sana competizione, del rispetto delle regole e dello spirito di sacrificio, tutti valori che sono alla base del successo formativo"; presenti anche alcuni atleti della squadra di volley Virtus Aversa e della squadra di calcio Real Normanna, accompagnati dai presidenti Sergio Di Meo e Domenico Diana.



