Un uomo di 33 anni è stato ferito a Napoli da colpi d'arma da fuoco alle gambe. Soccorso e trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare, non è in pericolo di vita.

I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio.

Sull'episodio indagano gli agenti del Commissariato Ponticelli e San Giovanni-Barra e quelli della Squadra mobile della Questura.





