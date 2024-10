Motonave urta banchina durante attracco a Capri, nessun ferito

Una motonave con 190 passeggeri a bordo ha urtato lievemente uno dei pontili della banchina principale durante le operazioni di attracco al molo di Capri.

E' accaduto stamane, intorno alle 7.30: nessun ferito a bordo, la collisione non è stata nemmeno avvertita dalla maggior parte dei passeggeri.

La motonave Virgo della compagnia Snav, impegnata nei collegamenti di linea tra Castellammare di Stabia e Capri, è stata per il momento fermata in attesa della verifiche tecniche del Rina. In programma anche interventi di ripristino sulla banchina lievemente danneggiata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA