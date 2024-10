Moby apre le prenotazioni Sardegna e Sicilia per l'estate 2025

Al via le prenotazioni per l'estate 2025 per il gruppo Moby che annuncia un prolungamento della stagione su alcune rotte.

Per i collegamenti da e per la Sardegna proprio sulla Genova-Olbia, per venire incontro alle esigenze dei passeggeri, la linea viene anticipata rispetto agli altri anni, prolungando il servizio dal 16 aprile al 3 novembre 2025,. Conferme per la Genova-Porto Torres, in servizio 365 giorni l'anno, con corse notturne, e la Olbia-Livorno, anche questa operativa tutto l'anno, con partenze diurne e notturne, con le navi Moby Fantasy e Moby Legacy, "i traghetti più grandi e green del Mediterraneo". Poi c'è la Civitavecchia-Olbia che assicura partenze tutto l'anno in notturna e da giugno a settembre anche diurne, con l'andata alle 8,30 e il ritorno da Olbia pomeridiano alle 12 o alle 15,30. Ad agosto torna anche la Piombino-Olbia, che è la linea più veloce per raggiungere la Sardegna.

Successivamente verranno aperte anche le corse della linea che collega Santa Teresa di Gallura a Bonifacio, In Sicilia al via le prenotazioni sulla Napoli-Palermo, con partenze quotidiane in entrambe le direzioni in notturna.

Sulle tratte on la Corsica dal 28 maggio al 13 settembre 2025 ci sarà il collegamento Genova-Bastia con la nave Moby Orli e partenze notturne da Genova a Bastia e diurne da Bastia a Genova fino alla metà di agosto. Poi, come sempre, a cavallo di Ferragosto si inverte con l'andata diurna da Genova e il ritorno notturno dalla Corsica. Inoltre, da inizio giugno ad inizio settembre, nei week-end e nelle date di maggior traffico, verranno incrementate le partenze con corse diurne veloci.

La Livorno-Bastia sarà invece attiva dal 24 maggio al 19 ottobre 2025 con partenza mattutina alle 8 in andata e pomeridiana, alle 14, al ritorno.



