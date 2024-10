Incidenti stradali:prefetto, troppi comportamenti irresponsabili

"Dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno. Da una parte vanno intensificati i servizi di controllo ma dall'altra parte dobbiamo lanciare costantemente un appello a tutti perché le regole siano sempre rispettate". E' quanto ritiene il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che oggi nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha fatto il punto sull'elevato numero di incidenti stradali avvenuti negli ultimi tempi tra Napoli e provincia causati anche da "comportamenti irresponsabili".

L'idea del prefetto, che oggi ha convocato anche il presidente dell'Aci, Antonio Coppola, è quella di promuovere "iniziative sulla educazione stradale, alla sicurezza stradale" affinchè questo tema sia affrontato ogni giorno.

"Con l'Ansfisa, l'agenzia per la sicurezza, abbiamo riunito tutti gli enti proprietari delle strade che sono tenuti a fornire e a prestare la massima attenzione alla sicurezza della viabilità ma, nel contempo, dobbiamo dire che anche in questo caso, come nelle aggressioni (altro tema del Comitato - ndr), c'è un comportamento irresponsabile da parte di molti".

L'irresponsabilità si registra anche quando si occupa "una corsia preferenziale, quando c'è il mancato rispetto degli attraversamenti pedonali o dei limiti di velocità. Sono tutti comportamenti che spesso possono provocare tragedie", ha sottolineato di Bari.



