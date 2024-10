Incendio in un edificio a Napoli, sgomberati gli occupanti

Un incendio si è sviluppato in serata in un edificio di via Comunale Orsolone a Santacroce, a Napoli: le fiamme si sono sprigionate al primo piano e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze di polizia e il 118.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato alle 22.30 una riunione urgente del centro coordinamento soccorsi per seguire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza degli occupanti del fabbricato, che sono stati sgomberati in via precauzionale.



