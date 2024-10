In un ospedale di Napoli nuova oasi Wwf per i piccoli pazienti

Una vera e propria oasi in un ospedale di Napoli: un'area verde con alberi, bordure fiorite per le farfalle, specchi d'acqua, che permetterà di inserire il contatto con la natura nei percorsi riabilitativi dei piccoli e giovani pazienti, soprattutto quelli a lunga degenza, e di favorire momenti di tranquillità e socializzazione tra pazienti e famiglie. Nei giorni conclusivi dell'ottava edizione di Urban Nature, l'iniziativa del Wwf Italia che porta la natura in città, oggi, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli (Pediatria, edificio 11/A) è stato inaugurato un nuovo spazio naturale: si tratta della quarta oasi in ospedale realizzata dal Wwf in Italia, dopo quelle già attivate nei mesi scorsi a Palermo, Bari e Padova.

Questo spazio è un vero e proprio laboratorio all'aperto dove osservare, conoscere e imparare a prendersi cura della natura, sia per momenti di relax che favoriscano il recupero fisico-psichico, sia per svolgere attività terapeutiche.

All'Oasi in Ospedale sono, inoltre, affiancati piccoli giardini portatili su carrelli di cui potranno godere anche pazienti con difficoltà motorie. L'Oasi in ospedale di Napoli potrà essere utilizzata, in media, in un anno, da più di 3.000 bambini.

L'iniziativa prevede la formazione del personale aziendale coinvolto nel progetto a cura dell'Ufficio Educazione e Formazione del Wwf Italia con la partecipazione del Wwf locale.

Tra le professionalità che renderanno attiva l'Oasi, il personale docente della Scuola in Ospedale ed il personale medico/ospedaliero, che parteciperanno ad incontri in presenza e a distanza con il Wwf locale.



