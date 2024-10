G7 Interni: delegazioni in arrivo, parte il controforum

Quasi contestualmente all'arrivo delle delegazioni del G7 dei ministri dell'Interno che da domani si svolgerà a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, prende forma il contro-vertice di chi vuole esprimere il proprio dissenso dalle politiche mondiali e nazionali su diritti, la sicurezza e l'immigrazione.

Da stasera, infatti, parte il contro G7 promosso da circoli, associazioni, partiti politici e sindacati che si concluderà venerdì ad Avellino con un corteo promosso dalla rete del controforum "Unità" cui parteciperanno movimenti provenienti da tutta la Campania. Il primo appuntamento in serata ad Atripalda presso il circolo Arci "Fortapasc" con la discussione sul progetto "Atlante delle guerre", con la partecipazione dell'attivista palestinese Susanne Fatayer, che racconta i conflitti in corso nel mondo attraverso mostre, film, portali on line. Domani tavola rotonda a Grottaminarda: nella sala consiliare, concessa dal sindaco, Marcantonio Spera, si parlerà di migrazioni e repressione dei movimenti di lotta in Italia e nel mondo.



