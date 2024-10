Due giorni per Moscato, Napoli ricorda maestro del teatro

Napoli rende omaggio a Enzo Moscato con due giornate-evento: il tributo a uno dei maestri del teatro contemporaneo, scomparso a gennaio scorso, si terrà 7 e l'8 ottobre 2024 presso la Biblioteca di area Umanistica dell'Università di Napoli Federico II e nella sua storica casa teatrale, la Sala Assoli dei Quartieri Spagnoli. Curata dal professore Giancarlo Alfano e da Claudio Affinito, l'iniziativa è promossa dalla Federico II, dal Comune di Napoli e da Casa del Contemporaneo e segna l'inizio di un percorso che culminerà, a gennaio 2025, con la terza edizione di We love Enzo. Si parte con il convegno 'Intimità dell'Ipogeo. Per Enzo Moscato' (dalle 14.30) con i saluti delle autorità: Rita Maria Mastrullo, Prorettrice dell'Università di Napoli Federico II, Andrea Mazzucchi, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, e Nicola Madonna, Direttore della Biblioteca BRAU. La presentazione è a cura di Geppino D'Alò, seguita dagli interventi di Gennaro Carillo, Concetta D'Angeli, Pasquale Scialò, Francesco de Cristofaro, Antonia Lezza. Alle ore 20.00 'Visioni, Letture, Ascolti - Omaggi all'opera di Enzo Moscato', in Sala Assoli, con la partecipazione di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Matteo Lorito, Rettore Federico II, e Onofrio Cutaia, Direttore Generale del Ministero della Cultura. A seguire, Maurizio Zanardi, per la casa editrice Cronopio, ricorderà il lungo sodalizio editoriale con Moscato, Mario Martone presenterà un documento filmico. Conclusione con Isa Danieli, che porterà sul palco Luparella. L'8 ottobre sul palco di Sala Assoli saliranno amici e compagni d'arte di Moscato: Benedetto Casillo, Massimo Andrei e Giuseppe Affinito, Imma Villa e Lalla Esposito, Gino Curcione, Emilio Massa, Giovanni Ludeno, Lino Musella, Tonino Taiuti, il duo Cristina Donadio e Federico Odling.



